जागरण संवाददाता, वाराणसी। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण को लेकर प्रशिक्षण केंद्रों तक सरगर्मी तेज हो गई है। इस क्रम में शहर के सभी आठ जोनों (प्रशासनिक चार्ज) में प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित करने का सिलसिला शुरू हो गया है।

इस व्यापक अभियान के तहत कुल 3105 प्रगणक और 532 सुपरवाइजर घर-घर जाकर नागरिकों का सटीक डेटा संकलित करेंगे। अपर नगर आयुक्त बरखा सिंह ने मंगलवार को जेपी मेहता इंटर कालेज पहुंचकर प्रशिक्षुओं को बताया कि वे जनगणना नियमावली और तकनीकी बारीकियों को बेहद गंभीरता से सीखें, ताकि फील्ड वर्क के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न रहे।

बताया कि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। इस दौरान निर्धारित प्रक्रिया के तहत परिवारों से आवश्यक जानकारी जुटाई जाएगी।