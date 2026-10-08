जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सुबह पूजा-अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद ल‍िया। मंदिर में नितिन नवीन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "जो भी यहां आता है, वह श्रद्धा से नतमस्तक होता है। बिहार से होने के नाते, काशी आना हमारे लिए एक गहरी परंपरा रही है। मुझे पहले भी कई बार काशी आने और बाबा का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है, और उनके दर्शन करना उनके सभी भक्तों के लिए बेहद खास होता है।"

उन्होंने बाबा दरबार में आने का अवसर मिलने पर खुशी व्यक्त की और कारिडोर के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बधाई दी। नितिन नवीन ने आगे कहा, "करोड़ों सनातनियों के लिए पार्टी का कार्यकर्ता चौबीसों घंटे चुनाव मोड में काम करता है। हम सीजन में नहीं आते, बल्कि सालों भर काम करते हैं।" उन्होंने अराजकतावादी मानसिकता वाले समाज में विष घोलने वालों का उल्लेख करते हुए कहा कि केरल और तमिलनाडु में भी चुनाव कराए गए हैं।

उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पर भी बात की, यह कहते हुए कि "घुसपैठिए आकर भारत के लोगों का हक मार रहे हैं। हम घुसपैठियों को हक नहीं मारने देंगे।" आरोप लगाया क‍ि राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं वह गलत है। केरल में भी आयोग ने ही चुनाव कराया है और त‍म‍िलनाडु में जहां वह पीछे से सत्‍ता में आए हैं वहां भी आयोग ने ही चुनाव कराया है।

नितिन नवीन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी यात्रा के दौरान न केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन किया, बल्कि राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी स्पष्ट राय रखी। उनकी बातें इस बात का संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और चुनावी तैयारियों में जुटे रहने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर, उन्होंने काशी के महत्व को भी रेखांकित किया, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है।