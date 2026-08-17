जागरण संवाददाता, वाराणसी। सावन माह के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पर्व पर काशी का कोना कोना बम बम नजर आया। आस्‍था का सावन गंग धार से लेकर बाबा दरबार तक एकाकर नजर आया तो आस्‍था का कोई ओर छोर नजर नहीं आया। वहीं पावन श्रावण मास के तृतीय सोमवार पर काशी धाम में हर-हर महादेव का जयघोष गूंजा।

श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन को पधारे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के साथ बाबा धाम में हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर श्रद्धा और भक्ति के भाव से गुलाब की पंखुड़‍ियों से आस्‍था का अभिनंदन किया गया। वहीं हेलीकाप्‍टर की गड़गड़ाहट से बाबा धाम में ऊपर आसमान की ओर टकटकी लगाए आस्‍थावानों पर गुलाब की पंंखुड‍़‍ियों ने जब खुश्‍बू संग आस्‍था का श्रृंगार क‍िया तो बाबा धाम भी म‍ह मह कर उठा।

सावन माह के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पर्व पर काशी का हर कोना बम बम नजर आया। आस्था का सावन गंगा धारा से लेकर बाबा दरबार तक एकाकार दिखाई दिया। इस पावन श्रावण मास के तृतीय सोमवार पर काशी धाम में हर-हर महादेव का जयघोष गूंजा।

श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दर्शन के लिए आए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के साथ बाबा धाम में हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई। श्रद्धा और भक्ति के भाव से गुलाब की पंखुड़ियों से आस्था का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त की।

सावन का यह महीना काशीवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दौरान श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। नागपंचमी के पर्व पर विशेष रूप से नाग देवता की पूजा की जाती है, जिससे श्रद्धालुओं में आस्था और भक्ति का संचार होता है।

इस दिन काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हर तरफ हर-हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। कांवड़ियों ने अपने कंधों पर जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस दौरान काशी के विभिन्न हिस्सों में भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी।

श्रावण मास में काशी में आयोजित होने वाले इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नागपंचमी के अवसर पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।