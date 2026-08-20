असि घाट की गलियों तक जा पहुंचा गंगा के बाढ़ का पानी, सुबह - ए - बनारस का आरती स्थल पूरी तरह जलमग्न
काशी में गंगा की बाढ़ ने असि घाट और सुबह-ए-बनारस के आरती स्थल को पूरी तरह जलमग्न कर दिया है, जिससे गलियों तक पानी पहुंच गया है। बाढ़ के कारण जनजीवन अस ...और पढ़ें
HighLights
असि घाट और सुबह-ए-बनारस आरती स्थल पूरी तरह डूबा।
गंगा का पानी गलियों और सड़कों तक पहुंचा, जनजीवन प्रभावित।
प्रशासन राहत कार्य में जुटा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में गंगा की लहरों ने आखिरकार गलियों का रुख करना शुरू कर दिया है। असि घाट स्थित सुबह - ए - बनारस के आरती स्थल को गंगा की बाढ़ ने पूरी तरह से डुबो दिया है। इस बाढ़ के कारण आरती स्थल की स्थिति में बदलाव आ रहा है। दोपहर में गंगा का पानी मंच तक पहुंच गया है, जिससे आरती स्थल की पहचान बदलने लगी है।
पुराने असि घाट की सभी सीढ़ियों को डुबोने के बाद, गंगा का पानी सड़क तक पहुंच गया है। यह दृश्य बाढ़ की विभीषिका की कहानी बयां कर रहा है। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है।
यह भी पढ़ें : काशी में शीतला माता मंदिर गंगा में डूबा, पूजा पर संकट आया तो अहिल्येश्वर महादेव में होने लगी मां शीतला की पूजा
गंगा की बाढ़ ने न केवल धार्मिक स्थलों को प्रभावित किया है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी जलभराव की समस्या उत्पन्न कर दी है। प्रशासन ने बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार की बाढ़ पहले से अधिक गंभीर है। कई घरों में पानी भर गया है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कई घाटों पर पानी चढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।
यह भी पढ़ें : काशी में गंगा का बहाव हुआ तेज, शीतला घाट मंदिर पूरी तरह से हुआ जलमग्न, प्रशासन अलर्ट मोड पर
इस बीच, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए टीमों को तैनात किया है और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहा है।
गंगा की बाढ़ ने काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया है। श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है और कई लोग आरती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
बाढ़ के कारण असि घाट और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोग अपने-अपने घरों में कैद हो गए हैं और राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए नदियों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।
इस बाढ़ ने काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी खतरे में डाल दिया है। सभी को मिलकर इस संकट का सामना करना होगा और एकजुट होकर राहत कार्यों में सहयोग करना होगा। गंगा की बाढ़ ने एक बार फिर से हमें यह याद दिलाया है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है।
यह भी पढ़ें : वाराणसी में गंगा में जल पुलिस का रेस्क्यू स्टेशन, वाटर एंबुलेंस से जान बचाने की मुहिम चढ़ेगी परवान