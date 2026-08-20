असि घाट की गलियों तक जा पहुंचा गंगा के बाढ़ का पानी, सुबह - ए - बनारस का आरती स्थल पूरी तरह जलमग्न

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में गंगा की लहरों ने आखिरकार गलियों का रुख करना शुरू कर दिया है। असि घाट स्थित सुबह - ए - बनारस के आरती स्थल को गंगा की बाढ़ ने पूरी तरह से डुबो दिया है। इस बाढ़ के कारण आरती स्थल की स्थिति में बदलाव आ रहा है। दोपहर में गंगा का पानी मंच तक पहुंच गया है, जिससे आरती स्थल की पहचान बदलने लगी है।

पुराने असि घाट की सभी सीढ़ियों को डुबोने के बाद, गंगा का पानी सड़क तक पहुंच गया है। यह दृश्य बाढ़ की विभीषिका की कहानी बयां कर रहा है। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार की बाढ़ पहले से अधिक गंभीर है। कई घरों में पानी भर गया है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

गंगा की बाढ़ ने काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया है। श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है और कई लोग आरती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बाढ़ के कारण असि घाट और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोग अपने-अपने घरों में कैद हो गए हैं और राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए नदियों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।