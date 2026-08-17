काशी में वरुणा का जलस्तर बढ़ने से सलारपुर में आधा दर्जन मकानों में घुसा बाढ़ का पानी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा के जल स्तर में वृद्धि के साथ वरुणा नदी भी तेजी से उफान पर है। सारनाथ क्षेत्र के सलारपुर में स्थित वरुणा नदी से जुड़े आधा दर्जन मकानों में लगभग 4 फीट तक पानी घुस गया है। इस स्थिति के कारण स्थानीय निवासी अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं।

सोमवार की रात अचानक बाढ़ का पानी इन मकानों में प्रवेश कर गया। सलारपुर इलाके में रेलवे लाइन के पास स्थित मकानों में पानी भरने से शरद विष्वकर्मा, राजेश, राजकुमार सिंह, तन्नू सिंह, विजयी यादव, सुभाष गुप्ता सहित अन्य लोग अपने घरों को खाली कर पड़ोस में किराए के मकानों में रहने लगे हैं। शरद विष्वकर्मा ने बताया कि उनके मकान में अचानक पानी बढ़ने से 4 फीट तक पानी घुस गया है।

पुराना पुल पुलकोहना के पास नाले से सटे मकानों के चौखट तक पानी पहुंच चुका है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। बाढ़ के पानी के बढ़ने से प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्यों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्थानीय प्रशासन को इस स्थिति से निपटने के लिए तत्परता से कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके।

इस आपदा के कारण स्थानीय निवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने से न केवल उनके घरों में नुकसान हुआ है, बल्कि उनकी दैनिक जीवनशैली भी प्रभावित हुई है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वह प्रभावित लोगों की मदद के लिए तुरंत राहत सामग्री और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराए।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि वे जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू करें और प्रभावित क्षेत्रों में पानी निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही, लोगों ने यह भी कहा है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शरण देने की व्यवस्था की जाए ताकि वे इस कठिन समय में सुरक्षित रह सकें।