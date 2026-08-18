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गंगा में बाढ़ का व्‍यापक असर, छत पर शुरू हुई गंगा आरती तो गल‍ियों में शवदाह की शुरू हुई तैयारी

By Pradyuman Pandey RamuEdited By: Abhishek sharma
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:06 AM (IST)

पूर्वांचल सहित वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। काशी में गंगा आरती छत पर हो रही है और शवदाह गलियों में करने की तैयारी है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

HighLights

  1. गंगा का जलस्तर 65.8 मीटर पहुंचा, 20 सेमी/घंटा बढ़ रहा।

  2. वाराणसी में दैनिक गंगा आरती अब घाट की बजाय छत पर हो रही।

  3. बढ़ते जलस्तर से शवदाह स्थल भी प्रभावित, गलियों में तैयारी शुरू।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी ही नहीं बल्‍कि पश्‍चि‍म और पहाड़ों पर हो रही झमाझम बरसात का असर अब नद‍ियों के रास्‍ते पूर्वांचल तक दस्‍तक दे रहा है। मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बल‍िया आद‍ि पूर्वांचल के ज‍िलों में गंगा का जलस्‍तर लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्‍थ‍ित‍ि ने लोगों की दुश्‍वारी बढ़ा दी है। 

वाराणसी में गंगा का जलस्‍तर बढ़ने की वजह से आरती स्‍थल छत पर हो गया है तो दूसरी ओर शवदाह भी अब गल‍ियों में शुरू करने की तैयारी है। कई बार तो शवदाह के ल‍ि‍ए लोगों को लाइन भी लगानी पड़ जा रही है। गंगा के तेज रफ्तार से बढ़ते जलस्तर का असर काशी के घाटों पर साफ दिखने लगा है।

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 65.8 मीटर दर्ज किया गया, गंगा प्रति घंटे 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, काशी में वार्निंग लेबल 70.26 मीटर और खतरे का निशान 71.26 मीटर है, बढ़ते जलस्तर के कारण शीतला घाट पर गंगोत्री सेवा निधि द्वारा की जाने वाली दैनिक मां गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है, अब यह आरती घाट की बजाय छत पर हो रही है।

संस्था के पदाधिकारी दिनेश महाराज ने बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है, छत पर जगह कम होने के कारण सीमित श्रद्धालु ही आरती में शामिल हो पा रहे हैं, प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की है। जबक‍ि घाट पर शवदाह स्‍थल में भी बदलाव की नौबत आ गई है।  