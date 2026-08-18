जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी ही नहीं बल्‍कि पश्‍चि‍म और पहाड़ों पर हो रही झमाझम बरसात का असर अब नद‍ियों के रास्‍ते पूर्वांचल तक दस्‍तक दे रहा है। मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बल‍िया आद‍ि पूर्वांचल के ज‍िलों में गंगा का जलस्‍तर लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्‍थ‍ित‍ि ने लोगों की दुश्‍वारी बढ़ा दी है।

वाराणसी में गंगा का जलस्‍तर बढ़ने की वजह से आरती स्‍थल छत पर हो गया है तो दूसरी ओर शवदाह भी अब गल‍ियों में शुरू करने की तैयारी है। कई बार तो शवदाह के ल‍ि‍ए लोगों को लाइन भी लगानी पड़ जा रही है। गंगा के तेज रफ्तार से बढ़ते जलस्तर का असर काशी के घाटों पर साफ दिखने लगा है।

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 65.8 मीटर दर्ज किया गया, गंगा प्रति घंटे 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, काशी में वार्निंग लेबल 70.26 मीटर और खतरे का निशान 71.26 मीटर है, बढ़ते जलस्तर के कारण शीतला घाट पर गंगोत्री सेवा निधि द्वारा की जाने वाली दैनिक मां गंगा आरती का स्थान बदल दिया गया है, अब यह आरती घाट की बजाय छत पर हो रही है।