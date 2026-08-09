जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण काशी के घाटों पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग की सुबह 8 बजे की रिपोर्ट के अनुसार, गंगा का जलस्तर 63.73 मीटर दर्ज किया गया है और यह स्थिति स्थिर बनी हुई है।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण ने बताया कि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम का गंगा द्वार बंद कर दिया गया है। ललिता घाट की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है, जहां से सावन में भक्त धाम परिसर में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा, राजेंद्र प्रसाद घाट से मान मंदिर घाट जाने का मार्ग और तुलसी घाट से आगे जाने वाले मार्ग का आवागमन भी बाढ़ के कारण बंद हो चुका है।

जल पुलिस के प्रभारी सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि श्रावण सोमवार और शिवरात्रि के कारण श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है। घाटों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और पुलिस ड्रोन के माध्यम से बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि दोपहर बाद जलस्तर में फिर वृद्धि दर्ज की गई है।

गंगा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है और घाटों पर तैनात पुलिसकर्मी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे घाटों पर जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

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गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में चिंता का माहौल है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि वे सुरक्षित रह सकें।