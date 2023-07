न्यू पेंशन स्कीम और निजीकरण के खिलाफ लामबद्ध रेलकर्मियों ने गुरुवार को मशाल जुलूस निकाला। एफएनपीएसआर व अटेवा के आवाह्न पर एनई रेलवे मेंस कांग्रेस सहित अन्य कर्मचारी संगठन शामिल हुए। उत्तर भारत क्षेत्र अंबाला मुरादाबाद और दिल्ली मंडल में जलजमाव से गाड़ियों का परिचालन पांचवें दिन भी प्रभावित रहा।

बारिश का असर! लखनऊ-बेगमपुरा एक्सप्रेस समेत आज पांच गाड़ियां निरस्त, दिल्ली; मुरादाबाद मंडल में जलभराव

जागरण संवाददाता, वाराणसी : उत्तर भारत क्षेत्र अंबाला, मुरादाबाद और दिल्ली मंडल में जलजमाव से गाड़ियों का परिचालन पांचवें दिन भी प्रभावित रहा। इसके तहत कैंट स्टेशन से गुजरने वाली पांच ट्रेनें गुरुवार को रद्द रही। इसका असर शुक्रवार को जारी रहेगा। उत्तर रेल प्रशासन ने पांच ट्रेनों को अस्थाई रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा के अनुसार अमृतसर -हावड़ा मेल, जम्मूतवी - लखनऊ बेगमपुरा एक्सप्रेस, देहरादून -बनारस जनता एक्सप्रेस और योगनगरी ऋषिकेश- हावड़ा दून एक्सप्रेस शुक्रवार को वाराणसी नहीं आएगी। एक दिन पहले इन ट्रेनों को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त कर दिया गया था। बताया कि बनारस - देहरादून जनता एक्सप्रेस भी शुक्रवार को नहीं जाएगी। एनपीएस के विरुद्ध रेलकर्मियों ने निकाली मशाल न्यू पेंशन स्कीम और निजीकरण के खिलाफ़ लामबद्ध रेलकर्मियों ने गुरुवार शाम मशाल जुलूस निकाला। एफएनपीएसआर, एआईएलआरएसए व अटेवा के आवाह्न पर एनई रेलवे मेंस कांग्रेस सहित अन्य कर्मचारी संगठन शामिल हुए। लहरतारा स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम कार्यालय से निकला जुलूस में विभिन्न मार्गों से होते हुए कैंट स्टेशन पहुंच कर समाप्त हो गया। जहां सभा में तब्दील मशाल जुलूस में शामिल रेलकर्मियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने उन्हें एकजुट होने की अपील की।

Edited By: Abhishek Pandey