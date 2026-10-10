जागरण संवाददाता, वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के महमूरगंज स्थित वाराणसी स्वर्ण कला केंद्र के शोरूम में शनिवार तड़के करीब पांच बजे आग लग गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। आग लगने की जानकारी उस समय हुई जब तड़के धुआं न‍िकलते देखा गया इसके बाद आनन फानन सूचना देकर आग बुझाने का काम शुरू हुआ।

अग्निकांड में हुए नुकसान के संबंध में फ‍िलहाल ठोस जानकारी सामने नहीं मिल सकी है। आग लगने का कारण भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। अग्निशमन कर्मियों ने शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। आग की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जबक‍ि पुल‍िस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा और कारोबारी भी दुकान में नुकसान का जायजा लेते रहे।

अग्‍न‍िशमन अध‍िकारि‍यों के अनुसार सुबह 05.35 बजे बनारस स्वर्ण कला केन्द्र, रथयात्रा महमूरगंज वाराणसी में बड़ी आग लगने के बाद सूचना अग्निशमन केन्द्र भेलूपुर के कन्ट्रोल रूम में प्राप्त हुयी। सूचना को अमल में लाते हुए अग्निशमन केन्द्र भेलूपुर से दो अग्निशमन वाहन एवं अग्निशमन केन्द्र चेतगंज से तीन अग्निशमन वाहन मय आवश्यक स्टाफ व उपकरण सहित घटना स्थल के ल‍िए पहुंचे।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी आनन्द सिंह राजपूत के निर्देशन में एवं अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर के नेतृत्व में अग्निशमन कार्य प्रारम्भ हुआ। घटना स्थल पर कुछ शटर बन्द होने के कारण उनके ताले काटने हेतु अग्निशमन केन्द्र चेतगंज से मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल भी मंगाया गया और शटर के ताले काटे गए।

भूतल तल पर फॉल्स सीलिंग, फर्नीचर, घड़ी एवं सोने चांदी का स्ट्रांग रूम था जिसमें फर्नीचर एवं फॉल्स सीलिंग जला था जिसे बुझा दिया गया। मौके पर शोरूम में धुंआ काफी भरा हुआ था और हीट प्रथम तल पर भी पहुंच गई थी जहां साड़ियों का शो रूम था, वहां बाहर से फायर टेंडर के पोर्टेबल सीढ़ी के माध्यम से अग्‍न‍िरोधी कपड़े पहनकर फायर कर्मियों द्वारा ऊपरी तल पर चढ़कर धुंआ निकालने हेतु शीशों को तोड़ा गया और कूलिंग की गई।