जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी का गंगा घाट अभी बीते द‍िनों एयरशो के बड़े आयोजन से चर्चा में रहा तो अब घाट की शानदार रौनक मेगा प्रोडक्‍ट को भी लॉन्‍च करने का गवाह बन रहा है। इसी कड़ी में देश के बड़े प्रीमियम चॉकलेट ब्रांड फेरेरो रोशे ने घाट पर अभ‍िनेत्री सोनम बाजवा के जलवों के बीच अपने प्रोडक्‍ट पेश कर काशी की ग्‍लोबल पहचान को नया लुक द‍िया।

आयोजन के दौरान वाराणसी के ऐतिहासिक घाटों पर अपनी सुनहरी छटा बिखेरी। गंगा के ऊपर शाम के आसमान में उड़ते तीन हॉट एयर बैलून और घाटों पर रोशनी से सजी भव्य सजावट इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहे। इस अवसर पर कंपनी ने लिमिटेड एडिशन ‘गोल्डन दीया’ पैक और नई ‘फेरेरो रोशे बार्स’ को पेश क‍िया।

कन्फेक्शनरी समूह फेरेरो का हिस्सा फेरेरो इंडिया ने इस आयोजन के जरिए दिवाली की परंपराओं, उपहार देने की खुशी और अपने प्रीमियम उत्पादों के अनुभव को एक साथ प्रस्तुत किया। समारोह में अभिनेत्री सोनम बाजवा की मौजूदगी ने आयोजन की रौनक बढ़ाई।

गंगा के ऊपर शाम का आसमान उस समय रोशनी और रंगों से जगमगा उठा, जब ‘फेरेरो रोशे’ ब्रांड के तीन हॉट एयर बैलून हवा में ऊंचाई तक पहुंचे। वहीं, घाटों पर रोशनी से सजी आकर्षक सजावट ने ब्रांड की सुनहरी दुनिया की भव्य झलक पेश की।

वाराणसी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत ने इस आयोजन को एक खास आयाम दिया। अपने जगमगाते घाटों, गंगा आरती और सदियों पुरानी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध यह शहर दिवाली की भावना को खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है। दीयों की रोशनी, अपनों के साथ खुशियां बांटने की परंपरा और उत्सव के यादगार पल इस आयोजन के केंद्र में रहे।

शाम के कार्यक्रम में ‘फेरेरो रोशे गोल्डन दीया’ और ‘फेरेरो रोशे बार’ के आकार वाले हॉट एयर बैलून प्रदर्शित किए गए। इसके बाद नए उत्पादों को पेश किया गया और लाइव प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को उत्सवी रंग दिया। गंगा में नाव की सवारी के दौरान पानी पर तैरते दीयों और गंगा आरती के मनोहारी दृश्य ने घाटों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। इस अनुभव में वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत और फेरेरो रोशे की सुनहरी पहचान का अनूठा संगम देखने को मिला।

फेरेरो इंडिया सब-कॉन्टिनेंट के मार्केटिंग प्रमुख जोहर कपुसवाला ने कहा, “दिवाली ऐसा अवसर है, जब परंपराएं लोगों को करीब लाती हैं और सोच-समझकर उपहार देने का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारा मानना है कि अपनी विशिष्ट सुनहरी पेशकश के माध्यम से हम खुशियों के इन पलों को और खास बना सकते हैं।

“अपने लिमिटेड एडिशन दिवाली पैक ‘गोल्डन दीया’ के जरिए हम भारतीय परंपरा की आत्मीयता और उसके प्रतीकात्मक महत्व को इटली की उत्कृष्ट कारीगरी के साथ जोड़ रहे हैं। इससे उपहार देने का अनुभव अधिक समृद्ध, अर्थपूर्ण और विशिष्ट बनता है।

बताया क‍ि नई ‘फेरेरो रोशे बार्स’ के साथ हम अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को फेरेरो रोशे का आनंद लेने के नए विकल्प मिल सकें। वाराणसी जैसे शहर में इन उत्पादों को पेश करना हमारे लिए इस अवसर को और खास बनाता है। यहां परंपराएं और दिवाली की भावना बेहद खूबसूरती से जीवंत होती हैं।”



दिवाली के प्रमुख प्रतीकों में शामिल दीये से प्रेरित लिमिटेड एडिशन ‘गोल्डन दीया’ पैक में पारंपरिक भारतीय डिजाइन और उत्कृष्ट इटैलियन कारीगरी का मेल देखने को मिलता है। इसे त्योहारों के दौरान उपहार देने के लिए एक खास विकल्प के रूप में पेश किया गया है।

ब्रांड के लोगो वाले हॉट एयर बैलून ने इन नई चॉकलेट बार्स की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रस्तुति के जरिए कंपनी ने अपने उत्पादों को एक नए और विशिष्ट अंदाज में पेश करने का प्रयास किया। वाराणसी का यह आयोजन फेरेरो इंडिया के व्यापक त्योहार अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत फेरेरो रोशे और किंडर जॉय जैसे ब्रांडों के माध्यम से उपहार देने, पारिवारिक परंपराओं और अपनों के साथ खुशियां मनाने से जुड़े यादगार अनुभव तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।