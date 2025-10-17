जागरण संवाददाता, वाराणसी। एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार की दोपहर महिला थानाध्यक्ष सुमित्रा देवी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर ल‍िया। सुमित्रा देवी एक मामले में रिश्वत की मांग कर रही थीं। कार्रवाई के दौरान टीम ने रुपये लेने के बाद उनका हाथ धुलवाया तो उनका हाथ लाल होते ही उनको ह‍िरासत में ले ल‍िया गया। उन्हें हिरासत में लेने के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस घटना से पुलिस विभाग में खलबली मच गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एंटी करप्शन, वाराणसी मंडल की टीम ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए महिला इंस्पेक्टर और महिला सिपाही को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई मेराज, सिविल लाइन, जलालपुर, भदोही की तहरीर पर की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादी ने एंटी करप्शन वाराणसी को शिकायत दी थी कि महिला थाना, वाराणसी में तैनात महिला इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी द्वारा उनके पक्ष में कार्यवाही करने के लिए 10 हजार की रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने जांच-पड़ताल की और शिकायत सही पाए जाने पर 16 अक्टूबर को जाल बिछाया गया।

टीम ने योजनाबद्ध तरीके से वादी रिंकू बिंद को ₹10,000 की राशि देकर महिला इंस्पेक्टर से संपर्क कराया। जैसे ही सुमित्रा देवी ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, मौके पर मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मौके से रिश्वत की रकम बरामद की और आवश्यक विधिक कार्रवाई की।

इस कार्रवाई में निरीक्षक एंटी करप्शन टीम के नेतृत्व में उपनिरीक्षक जयप्रकाश राय सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गिरफ्तार महिला इंस्पेक्टर और महिला सिपाही के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है।

इस घटना ने स्थानीय नागरिकों में एक सकारात्मक संदेश फैलाया है कि प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि वे अपनी शिकायतें बेझिझक दर्ज करा सकते हैं और उनके मामलों में उचित कार्रवाई की जाएगी।