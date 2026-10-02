जागरण संवाददाता, वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के ककरमत्ता स्थित न्यू कॉलोनी लोहित रेजिडेंसी में रहने वाले 32 वर्षीय प्रवीण कुमार सिंह को परिवारिक विवाद के दौरान शुक्रवार दोपहर को गोली लग गई। यह घटना तब हुई जब प्रवीण ने अपने पिता, सेवानिवृत्त लोक निर्माण विभाग के जेई बिंदा कुमार सिंह से रिवाल्वर छीनने का प्रयास किया। गोली प्रवीण के दाहिने हाथ में लगी।

पिता ने घटना की सूचना महमूरगंज पुलिस चौकी पर पहुंचकर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल प्रवीण को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। भेलूपुर इंस्पेक्टर दुर्गा सिंह ने बताया कि घटना के समय घर में बिंदा सिंह, उनकी पत्नी और बड़ा बेटा मौजूद थे। पारिवारिक विवाद के दौरान पिता-पुत्र के बीच मारपीट हुई, जिसके चलते बिंदा सिंह की रिवॉल्वर छीनने के प्रयास में गोली चली।

पुलिस ने बिंदा सिंह को रिवॉल्वर के साथ हिरासत में ले लिया है। हालांकि, पिता और पुत्र दोनों ही इस घटना के बारे में अधिक जानकारी देने से बच रहे हैं। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बिंदा सिंह के दोनों बेटों की शादी अभी नहीं हुई है, जिसके कारण घर में रोजाना झगड़े होते थे। प्रवीण, जो पढ़ाई के बाद बेरोजगार है, अक्सर अपने पिता के साथ विवाद करता था। वहीं, छोटा बेटा 30 वर्षीय अमित सिंह अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ में नौकरी करता है।