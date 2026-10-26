वाराणसी में युवती को ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में पिता-पुत्र गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी (पिंडरा)। फूलपुर पुलिस ने युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में सोमवार को कठिरांव निवासी विपिन कुमार सैनी (22) और उसके पिता विजय कुमार सैनी (46) को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, युवती के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी 19 वर्षीय पुत्री 24 सितंबर को पढ़ने निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। आरोप है कि विपिन अपने साथियों के साथ उसे बहला-फुसलाकर और धमकाकर ले गया। युवती पर शादी का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया है।