जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत कृषकों को छह प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी। इसे लेकर कमिश्नरी सभागार में किसानों की उपस्थिति में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन राकेश सिंह अलगू ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजना की लांचिंग करेंगे। इसके लिए स्थानीय स्तर पर कमिश्नरी आडिटोरियम में सुबह नौ बजे से आयोजन किया जाएगा। योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक लघु एवं सीमांत कृषकों को छह लाख रुपये तक का ऋण देगा।