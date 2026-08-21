जागरण संवाददाता, वाराणसी। निजी व सरकारी नलकूप के साथ ही झमाझम मानसूनी बारिश ने अनाज उत्पादकता में काशी को नया आयाम दिया। धान के अलावा अरहर सहित खरीफ की कई फसलों का उत्पादन बेहतर रहा। प्रदेश के प्रति हेक्टेयर प्रति क्विंटल मानक से भी ज्यादा अन्न उत्पादन काशी के किसानों ने किया।

पिछले सीजन में धान की उत्पादकता दर प्रदेश में 29.53 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी जबकि काशी के किसानों ने 31.59 क्विंटल उत्पादन किया। अरहर के प्रदेशीय मानक 12.38 की जगह किसानों ने प्रति हेक्टेयर 13.76 क्विंटल अरहर की पैदावार कर दिया।

इसे देखते हुए वर्तमान खरीफ सीजन के लिए लक्ष्य बढ़ गया है। 67,462 हेक्टयर क्षेत्रफल में पिछले वर्ष खरीफ के 10 फसलों की बोआई हुई थी। कुल 180.854 मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हुआ। धान 49883 हेक्टेयर में बोया गया और 157.580 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। बाजरा की फसल ने 4184 हेक्टेयर में 8.155 मीट्रिक टन का उत्पादन दिया।

अरहर दाल 4298 हेक्टेयर में 5.914 मीट्रिक टन, मक्का 2390 हेक्टेयर में 4.386 मीट्रिक टन, ज्वार 2499 हे. में 4.993 एमटी, उर्द 1491 हे. में .948 एमटी और मूंग की फसल 1198 हे. में बोकर .480 एमटी अनाज का उत्पादन किया गया।

तिल 1237 हेक्टेयर में .160 एमटी जबकि सोयाबीन दो हेक्टेयर में बोकर .002 एमटी का उत्पादन प्राप्त किया गया। शानदार उत्पादन को देखते हुए 2026 के खरीफ सीजन के लिए खेती का क्षेत्रफल 67462 हेक्टेयर से बढ़ाकर लक्ष्य 71009 हेक्टेयर किया गया है। अन्न उत्पादन भी 182.854 से बढ़ाकर लक्ष्य 212.376 मीट्रिक टन रखा गया है।

पिछले साल बारिश अच्छी होने की वजह से फसलें बेहतर रही हैं। इस साल भी बेहतर उत्पादन के लिए मेहनत कर रहे हैं।- होशिला पटेल, किसान बरबसरपुर उमरहा सिंचाई के लिए सरकार इंतजार बेहतर करे तो किसान और अच्छा परिणाम दे सकते हैं। इस पर विचार करना चाहिए। -दीनानाथ यादव, किसान नखवा रामचंदीपुर किसान बेहतर उत्पादन करता है तो इसके बदले उसे सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। समस्या का प्रमुखता से निस्तारण हो - रामसनेही निषाद, किसान मुस्तफाबाद रेतापार प्रदेश की उत्पादकता दर से बेहतर प्रदर्शन

खरीफ सीजन की फसलों के लिए प्रदेश स्तर पर तय प्रति हेक्टेयर प्रति क्विंटल उत्पादकता दर से भी ज्यादा वाराणसी में कई फसलों का उत्पादन हुआ। फसल - प्रदेश की उत्पादकता (क्विंटल)- काशी की उत्पादकता (क्विंटल)

धान - 29.53 - 31.59