जागरण संवाददाता, (पिंडरा) वाराणसी। करखियांव स्थित एग्रो पार्क परिसर की लेन नंबर छह और सात की जर्जर सड़क व जलजमाव से फैक्ट्रियों में आवागमन ठप हो गया है। इससे नाराज सैकड़ों कर्मचारियों और मजदूरों ने सोमवार को यूपीएसआईडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। करीब एक घंटे तक नारेबाजी के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ।

मजदूरों ने चेतावनी दी कि जल्द सड़क दुरुस्त नहीं हुई तो कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। बताया गया कि लेन नंबर छह और सात की सीवर लाइन ध्वस्त होने के कारण बारिश में जलजमाव हो गया है। पानी के चलते सड़क जगह-जगह धंसकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। इस लेन पर करीब आधा दर्जन फैक्ट्रियां संचालित हैं, जहां एक हजार से अधिक मजदूर प्रतिदिन काम करने आते हैं।

पिछले दो दिनों से अत्यधिक जलजमाव और सड़क धंसने के कारण कर्मचारियों का फैक्ट्री पहुंचना मुश्किल हो गया है। रास्ता खराब होने और कच्चा माल नहीं पहुंचने के कारण शीतल पेय व बोतलबंद पानी बनाने वाली नेचर फ्रेश फैक्ट्री भी बंद हो गई। इससे नाराज सैकड़ों कर्मचारी एग्रो पार्क परिसर स्थित यूपीएसआईडीसी कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की।

प्रदर्शन कर रहे मजदूर रवि, लालमन दिनेश, महेंद्र और सुमित ने बताया कि सड़क पर आए दिन बाइक और साइकिल सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। महिला मजदूरों का फैक्ट्री पहुंचना भी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि सड़क करीब दो वर्षों से खस्ताहाल है। काम बंद होने से मजदूरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जल्द स्थिति नहीं सुधरी तो अन्य फैक्ट्रियां भी बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी।

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