वाराणसी में गेस्ट हाउस संचालक से 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के लमही निवासी गेस्ट हाउस संचालक अनुराग सिंह उर्फ शनि सिंह ने चार लोगों पर जमीन कब्जाने, बाउंड्री तोड़ने, पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी देने और 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है।

पीड़ित ने मामले में कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया है। अनुराग सिंह के अनुसार, उनका मोहांव में पेट्रोल पंप है और लमही स्थित आवास पर गेस्ट हाउस संचालित होता है।

आरोप है कि कारोबार को लेकर अजय सिंह उर्फ किट्टू, रमाशंकर सिंह, कुंवर अभिषेक सिंह और शशिप्रभा सिंह उन्हें परेशान करते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि 15 जुलाई 2026 की शाम करीब सात बजे आरोपित कुछ अज्ञात लोगों के साथ गेस्ट हाउस में घुस आए।