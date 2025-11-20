जागरण संवाददाता, चौबेपुर (वाराणसी)। स्वर्वेद महामंदिर धाम की दानराशि में एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। बर्द्धमान (प. बंगाल) निवासी गणेश बर्णवाल की तहरीर पर पूर्व लेखाकार विवेक कुमार और उसके भाई अभिषेक कुमार (बैंक मैनेजर) पर धोखाधड़ी व गबन की प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गणेश ने विहंगम योग के 101वें वार्षिकोत्सव हेतु 1.65 लाख रुपये दान स्वरूप जुटाकर विवेक को दिए थे। विवेक ने एचडीएफसी की नकद जमा पर्ची भेजकर राशि ट्रस्ट खाते में जमा होने का दावा किया।पर जांच में पर्ची फर्जी निकली कोई रकम जमा नहीं पाई गई।