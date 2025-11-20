स्वर्वेद महामंदिर के पूर्व एकाउंटेंट के खिलाफ फिर से गबन का मुकदमा दर्ज किया गया
वाराणसी के स्वर्वेद महामंदिर के पूर्व एकाउंटेंट पर गबन का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। मंदिर प्रशासन ने वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। आरोपी पहले भी गबन के आरोपों का सामना कर चुका है, जिससे मंदिर प्रशासन चिंतित है और वित्तीय सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, चौबेपुर (वाराणसी)। स्वर्वेद महामंदिर धाम की दानराशि में एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। बर्द्धमान (प. बंगाल) निवासी गणेश बर्णवाल की तहरीर पर पूर्व लेखाकार विवेक कुमार और उसके भाई अभिषेक कुमार (बैंक मैनेजर) पर धोखाधड़ी व गबन की प्राथमिकी दर्ज की गई है।
गणेश ने विहंगम योग के 101वें वार्षिकोत्सव हेतु 1.65 लाख रुपये दान स्वरूप जुटाकर विवेक को दिए थे। विवेक ने एचडीएफसी की नकद जमा पर्ची भेजकर राशि ट्रस्ट खाते में जमा होने का दावा किया।पर जांच में पर्ची फर्जी निकली कोई रकम जमा नहीं पाई गई।
प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि डीसीपी वरुणा जोन के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। इसके पूर्व भी गबन के मामले में जेल भेजा गया है। इस मामले में आरोपितों के खिलाफ विवेचना जारी है।
