जागरण संवाददाता, वाराणसी। एक युवक ने 50 हजार रुपये के ऋण के बदले अपने घर के सोने-चांदी के जेवरात बेच दिए, लेकिन जब ब्याज का भुगतान नहीं कर सका, तो उसने अपने ही मकान की दूसरी मंजिल पर जाकर ब्लेड से अपने गले को लहूलुहान कर दिया।

यह घटना 9 जुलाई 2025 को हुई। युवक के परिजनों ने उसे मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद वह चेतना में लौट आया। युवक की मां, सरिता देवी, ने आरोप लगाया कि 13 जुलाई को तहरीर देने के बावजूद चौक पुलिस ने तत्कालीन समय में मामला दर्ज नहीं किया। चौक पुलिस ने अब घटना की जांच शुरू कर दी है।

सरिता देवी ने अपनी तहरीर में बताया कि उनके बेटे शाश्वत ने अपने मित्र अंकित मिश्रा से पहले 25 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे, जिसका वह रोजाना 500 रुपये भुगतान करता था। इसके बाद उसने फिर 25 हजार रुपये उधार लिए, जिससे ब्याज बढ़कर लगभग 2.30 लाख रुपये हो गया।

सरिता देवी का कहना है कि अंकित और उसके दोस्तों ने ब्याज की रकम चुकाने के लिए लगातार दबाव, गाली-गलौज और धमकी दी, जिसके कारण उनके पुत्र ने आत्मघाती कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बेटे के ब्याज पर रुपये लेने की जानकारी नहीं थी। आरोप है कि ब्याज चुकाने के लिए शाश्वत ने घर में रखी सोने की चेन, हार सेट, चूड़ी, मंगलसूत्र और कान के झुमके समेत अन्य सामान बेच दिए।

अंकित ने शाश्वत के आधार कार्ड और पैन कार्ड पर हस्ताक्षर कराकर सादे कागज और स्टांप पेपर अपने पास रख लिए। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। यह घटना न केवल एक युवक के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि यह समाज में बढ़ते ब्याज के मामलों और इसके गंभीर परिणामों की ओर भी इशारा करती है।