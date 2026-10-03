जागरण संवाददाता, वाराणसी। एशियन गेम्स 2026 के पुरुष T20 क्रिकेट फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले स्वर्ण पदक के महामुकाबले से पहले अध्यात्म की नगरी काशी में नमामि गंगे टीम ने क्रिकेट प्रेमियों के साथ बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचकर भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए प्रार्थना सुबह ही कर ली थी और पर‍िणाम भी पक्ष में आया।

गंगा सेवक और पूर्व राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे राजेश शुक्ला के संयोजन में राष्ट्रध्वज तिरंगा, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तस्वीर और क्रिकेट बैट लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में टीम इंडिया के अच्छे खेल के लिए उत्साहवर्धन किया गया। गंगा द्वार पर मां गंगा से टीम इंडिया की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा गया।

राजेश शुक्ला ने कहा कि क्रिकेट भारतीयों का प्रिय खेल है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हराकर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, इसके लिए हमने मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा था। उन्होंने यह भी बताया कि 140 करोड़ भारतीयों की आशा और निगाहें भारतीय क्रिकेट टीम पर रहती हैं।

इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सी. आर. पटेल, प्रवीण, अनु पटेल, महेश पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि टीम इंडिया इस महत्वपूर्ण मुकाबले में सफलता प्राप्त करे।

इस आयोजन ने काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर किया, जहां क्रिकेट प्रेमियों ने एकजुट होकर अपनी टीम के लिए शुभकामनाएं दीं। यह न केवल खेल के प्रति प्रेम को दर्शाता है, बल्कि भारतीय संस्कृति में एकजुटता और विश्वास का प्रतीक भी है।

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह और उमंग का माहौल सुबह से बना रहा। दोनों देशों के बीच की प्रतिस्पर्धा हमेशा से ही दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। ऐसे में काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में की गई प्रार्थना ने इस मुकाबले की महत्ता को और बढ़ा दिया था।