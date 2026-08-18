जागरण संवाददाता, वाराणसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ पोर्टल लंबे समय से बंद रहने के बाद अब दोबार कुछ समय से अपने ग्राहकों के ल‍िए खुल गया है। पोर्टल दो भागों में बनाया गया है, एक ह‍िस्‍से में कर्मचारी अपने प्रोफाइल को जांच सकता है और अपडेट कर सकता है तो दूसरे ह‍िस्‍से में इसमें पासबुक को रखा गया है। यहां से कोई भी अपनी गाढ़ी कमाई के पीएफ के ह‍िस्‍से को जान और जांच सकता है।

पोर्टल https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/login पर क्‍ल‍िक करते ही आपके सामने यूएएन पासवर्ड और कैप्‍चा आ जाएगा। इसको भरने के बाद आपके सामने मेन पासबुक का पोर्टल आ जाएगा। इस पोर्टल के मीनू सेक्‍शन के सबसे आख‍िर में कैलकुलेटर का ह‍िस्‍सा द‍िया गया है। यहां पर आप आसानी से क्‍ल‍िक करके अपने जीवन भर की कमाई का आंकड़ा जान सकते हैं। पोर्टल में यह अद्यतन अपडेट है। इसके कुछ ह‍िस्‍से यानी पेंशन को अपडेट किया जा रहा है।

पेंशन वाला ह‍िस्‍सा अपडेट होने के बाद यूजर अपनी पेंशन को भी जान सकते हैं क‍ि वह र‍िटायर होने के बाद कितनी पेंशन के हकदार होंगे। अमूमन पेंशन को लेकर लोगों के मन में ज‍िज्ञासा रहती है क‍ि उनको र‍िटायर होने के बाद आख‍िर ईपीएफओ की ओर से क‍ितनी पेंशन म‍िलेगी। मगर यहां कैल्‍कुलेटर के ह‍िस्‍से पर क्‍ल‍िक करके आप जान सकते हैं क‍ि 58 साल के बाद र‍िटायर होने पर आपको कितना फायदा म‍िलने जा रहा है।

इसके साथ ही पीएफ में जमा रकम के साथ ही वर्तमान रकम की जानकारी के साथ आपको कैल्‍कुलेटर वार्ष‍िक इंक्रीमेंट प्रत‍िशत भरना होगा। इसके साथ ही वह वर्तमान और भव‍िष्‍य को कैल्‍कुलेट करके आसानी से बता देगा क‍ि आपको र‍िटायर होने के बाद कितनी रकम पीएफ के तौर पर म‍िलेगी। अमूमन यह गण‍ित पूरे 58 साल के ल‍िहाज से तैयार की गई है। इसमें वार्ष‍िक ब्‍याज 8.25 फीसद यानी वर्तमान ब्‍याज दर के तौर पर शाम‍िल किया गया है। भव‍िष्‍य में इसके घटने बढ़ने पर आपकी रकम में भी उतार चढ़ाव हो सकता है।