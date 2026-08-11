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    वाराणसी में भाजपा के 16 जिलों के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी चुनावी रणनीति बनाएंगे

    By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 12:01 PM (GMT+05:30)

    वाराणसी में भाजपा के काशी क्षेत्र के 16 जिलों के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। यह बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष ...और पढ़ें

    काशी क्षेत्र में भाजपा की चुनावी रणनीति पर मंथन, रमेश सिंह करेंगे बैठक।

    काशी क्षेत्र में भाजपा की चुनावी रणनीति पर मंथन, रमेश सिंह करेंगे बैठक।

    HighLights

    1. भाजपा काशी क्षेत्र के 16 जिलों के पदाधिकारी एकत्रित होंगे।

    2. प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे।

    3. पिछले चुनावों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर संगठन मजबूत होगा।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। भाजपा के काशी क्षेत्र के सभी 16 संगठनात्मक जिलों के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मंगलवार को एकत्रित होंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और काशी क्षेत्र के नवनियुक्त प्रभारी रमेश सिंह काशी क्षेत्र के सांसदों, राज्यसभा सदस्यों, विधायकों, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्षों, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों, प्रदेश और क्षेत्र के पदाधिकारियों, सातों मोर्चों के क्षेत्र अध्यक्षों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

    इसके अतिरिक्त, रमेश सिंह वाराणसी महानगर और जिले के सभी पदाधिकारियों, सातों मोर्चों के महानगर और जिलाध्यक्षों, तथा जिले-महानगर के 33 मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों के साथ एक अलग बैठक भी करेंगे। यह बैठक विधानसभा चुनावों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा काशी क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर विचार करेगी।

    भाजपा को पिछले लोकसभा चुनाव में काशी क्षेत्र में काफी असफलता का सामना करना पड़ा था, जहां उसे 14 लोकसभा क्षेत्रों में अधिकांश सीटें हारनी पड़ी थीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन इस क्षेत्र में संतोषजनक नहीं रहा। ऐसे में, आगामी चुनावों के लिए एक ठोस और प्रभावी रणनीति तैयार करना भाजपा के लिए आवश्यक हो गया है।

    भाजपा के पदाधिकारी इस बैठक में न केवल पिछले चुनावों के अनुभवों का विश्लेषण करेंगे, बल्कि आगामी चुनावों के लिए नए दृष्टिकोण और योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। पार्टी की कोशिश होगी कि वह अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हुए मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाए।

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    इस बैठक के माध्यम से भाजपा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरें और पार्टी के लिए अधिकतम सीटें जीतने का प्रयास करें। भाजपा की यह बैठक काशी क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पार्टी आगामी चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकेगी।