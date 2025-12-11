Language
    वाराणसी में दसवें दिन भी आठ उड़ानें रद, इंड‍िगो ने बताई असली वजह, नोट कर लें व‍िमानों की ताजा स्‍थ‍ित‍ि

    By Naushad khanEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:14 PM (IST)

    वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो का संकट जारी है। परिचालन कारणों से एयरलाइंस ने आठ विमानों को रद्द कर दिया है, जिनमें दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई की उड़ानें श ...और पढ़ें

    इंडिगो ने बताया कि रद की गई उड़ानें पूर्व सूचना के अनुसार हैं। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। बाबतपुर- तीन नवंबर से शुरू हुआ इंडिगो संकट धीरे-धीरे समाप्त होने लगा है, लेकिन एक सप्ताह बाद गुरुवार को भी एयरलाइंस ने आठ विमानों के आवागमन को निरस्त कर दिया। एयरलाइंस ने ऑपरेशनल कारणों से तीन प्रमुख महानगरों की उड़ानों को रद्द करने की घोषणा पहले ही कर दी थी। इनमें दिल्ली की दो, हैदराबाद की एक और मुंबई की एक उड़ान शामिल है।

    इसके अतिरिक्त, अन्य विमानन कंपनियाँ भी अपने विमानों के समय में बदलाव करने की योजना बना रही हैं। हालांक‍ि जागरण को इंड‍िगो की ओर से बताया गया क‍ि वाराणसी में जो विमान रद हुआ है वो पूर्व सूचना के अनुसार है। तत्काल कोई भी विमान रद नहीं किया गया है।

    वाराणसी एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) कैटेगरी 3 का अभाव होने के कारण कोहरे में लैंडिंग और टेक ऑफ़ में कठिनाई उत्पन्न होती है। वाराणसी एयरपोर्ट पर विमानों के लैंडिंग के लिए 900 मीटर दृश्यता होना आवश्यक है। यदि आईएलएस कैटेगरी 3 का होता, तो शून्य दृश्यता में भी विमान लैंड हो सकते थे। इस कारण से विमानन कंपनियाँ ठंड के मौसम में विमानों के डायवर्ट और निरस्तीकरण से बचने के लिए उड़ानों को रद्द करने का निर्णय ले रही हैं।

    इंडिगो ने जागरण को बताया कि वाराणसी में जो उड़ानें रद्द की गई हैं, वे पूर्व सूचना के अनुसार हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि तत्काल कोई भी उड़ान रद्द नहीं की गई है। इस संकट के चलते यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना को ध्यान में रखते हुए पहले से जानकारी प्राप्त करें।

    इस स्थिति ने यात्रियों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि रद्द की गई उड़ानों के कारण कई लोग अपने गंतव्य तक पहुँचने में असमर्थ हो रहे हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति की जानकारी नियमित रूप से चेक करें और आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था करें।

    इंडिगो संकट का प्रभाव न केवल एयरलाइंस पर बल्कि यात्रियों पर भी पड़ रहा है। हालांक‍ि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी और उड़ानों का संचालन सुचारू रूप से प्रारंभ होगा। एयरलाइंस और संबंधित अधिकारियों द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी हैं।

    ये विमान रहे निरस्त
    इंडिगो का हैदराबाद का विमान 6 ई 6719/432
    इंडिगो दिल्ली का विमान 6 ई 6258/2231
    इंडिगो दिल्ली का विमान 6 ई 185/353
    इंडिगो मुंबई का विमान 6 ई 6447/6570
    बुधवार को विमान निरस्त होने की सूचना यात्रियों को पहले ही दे दी गई थी !यात्रियों ने अपना टिकट निरस्त करा कर दूसरे विमान में टिकट करवा लिया ।एयरलाइंस द्वारा उनका दूसरे विमान से टिकट का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया ।जो यात्री अपनी यात्रा रद्द कराना चाहते थे उनका फूल रिफंड दे दिया गया ।

    इंडिगो निम्न उड़ानें 15 दिसम्बर से करेगी बंद
    1-वाराणसी से दिल्ली की उड़ान 6 ई 6742 होगी बंद
    2-वाराणसी से पुणे की फ्लाइट 6 ई 6884 होगी बंद
    3-वाराणसी से भुवनेश्वर की फ्लाइट 6 ई 7266 होगी बंद
    4-वाराणसी से हैदराबाद की फ्लाइट 6 ई 432 होगी बंद