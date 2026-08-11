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    गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण : राज्यपाल

    By Saurabh Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 02:42 PM (IST)

    राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि गरीबी से निकलने के लिए शिक्षा और रोजगारपरक प्रशिक्षण सबसे बड़ा साहस है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को स्थानीय जरूरतों क ...और पढ़ें

    राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का संदेश शिक्षा और कौशल विकास से मिटेगी गरीबी।

    राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का संदेश शिक्षा और कौशल विकास से मिटेगी गरीबी।

    HighLights

    1. शिक्षा और प्रशिक्षण गरीबी से बाहर निकलने का साहस।

    2. उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी दो-तिहाई तक पहुंची।

    3. विश्वविद्यालय रोजगारपरक अल्पावधि सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करें।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा साहस शिक्षा और प्रशिक्षण है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और उनकी भागीदारी लगभग दो-तिहाई तक पहुंच गई है। यह केवल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव नहीं, बल्कि समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का भी संकेत है।

    उन्होंने कहा कि पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में रोजगार की चुनौती बड़ी है। यहां के अनेक युवा रोजगार की तलाश में मुंबई जैसे महानगरों का रुख करते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालयों को अपनी भूमिका केवल डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप रोजगारपरक एवं अल्पावधि सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने चाहिए।

    राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने भवन और संसाधनों का उपयोग करते हुए 100-100 विद्यार्थियों के छोटे समूह बनाकर ऐसे पाठ्यक्रम संचालित कर सकते हैं, जिनसे युवाओं को कोई व्यावहारिक कौशल हासिल हो। उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी नियमित पढ़ाई के साथ रोजगार से जुड़ा सर्टिफिकेट भी प्राप्त करता है तो उसकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और बेहतर वेतन का अवसर मिल सकता है।

    ‘पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती’

    अपने संस्मरण को साझा करते हुए राज्यपाल ने कहा, “मैंने एक बार तय किया कि मुझे एमएड करना है। उस समय मैं स्कूल में सर्विस करती थी। मैंने शनिवार-रविवार को विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां दो वर्ष पढ़ाई की।” उन्होंने कहा कि जीवन में पढ़ाई कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति को लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए।

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    उन्होंने कहा कि आज भी ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो आगे पढ़ना चाहती हैं और अपने काम को और बेहतर करना चाहती हैं। कोई ऑनलाइन बिक्री करना चाहती है तो कोई डिजिटल माध्यम से केवाईसी जैसी प्रक्रियाओं को समझना चाहती है। विश्वविद्यालय यदि स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अलग-अलग कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू करें तो बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।

    ‘गरीबी हमारी सबसे बड़ी चुनौती’

    राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान उन्होंने वहां की बेटियों की स्थिति को करीब से देखा है। इन अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि अनेक क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। इससे बाहर निकलने के लिए शिक्षा के साथ रोजगारपरक प्रशिक्षण बेहद जरूरी है।

    उन्होंने विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भी ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपनी नियमित पढ़ाई के साथ अपनी रुचि के अनुसार एक अतिरिक्त कौशल पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन थोड़ा अतिरिक्त समय देना होगा और विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।

    उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों के पास एक ओर नियमित डिग्री और दूसरी ओर रोजगारपरक कौशल का प्रमाणपत्र होगा। यह संयोजन उन्हें रोजगार प्राप्त करने में अधिक सक्षम बनाएगा और परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद करेगा।

    राज्यपाल ने कहा, “मित्रों, गरीबी से बाहर निकलने का साहस शिक्षा और प्रशिक्षण है।” विश्वविद्यालयों को इसी सोच के साथ शिक्षा को रोजगार और कौशल से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।