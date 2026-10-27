वाराणसी में मतगणना में लगी भूख तो कहा - 'दुनहूं प्रत्याशी के बोलले रहली कि‍ पूरी सब्जी बनवा दा, लेकिन नाही बनवईलन'

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पहाड़िया मंडी में चल रही शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी प्रत्याशियों की मतो की गणना जहां एक ओर अनवरत सुबह 8:00 बजे से जारी तो वही पहाड़िया मंडी के मुख्य द्वार के सामने एक बाउंड्री के अंदर लगे टेंट के नीचे बैठे सपा समर्थक लगातार कुछ ना कुछ विषयों पर चर्चा करते नजर आए।

घड़ी की सुई जैसे ही दोपहर 1:30 बजने का इशारा करती नजर आई तभी एक 45 से 50 वर्ष के सपा कार्यकर्ता लोगों के समूह के बीच उठे और अपने एक परिचित कोई इशारा करते हुए थोड़ा कड़े लहजे में कहा कि‍ - दुनहूं प्रत्याशी के बोलले रहली की पूरी सब्जी बनवा दा लेकिन नाही बनवईलन, अब बताओ दोपहर हो गया और अभी तक कुछ खाने का पता नहीं।