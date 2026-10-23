जागरण संवाददाता, वाराणसी। नवरात्र के आयोजन के बाद ही काशी में गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की मां की प्रतिमा के व‍िसर्जन की मान्‍यता है। इसी मान्‍यता की वजह से मूर्त‍ि 6:30 पर नीचे लोगों के सहयोग से उतरी तो जयकारे के साथ पतली गलियों से होते आगे शाम को बढ़ी।

बताया गया क‍ि मूर्त‍ि को व‍िसर्जन के ल‍िए पहुंचने में देर रात भी हो सकती है। वहीं रास्‍ते भर नाचते गाते लोगों की भीड़ मां की प्रति‍मा के आगे चलती रही और सुस्‍त गत‍ि से काफ‍िला व‍िसर्जन के ल‍िए आगे बढ़ा तो भक्‍तों का हुजूम भी आयोजन से जुड़ता चला गया।

गोल्डन क्लब मूर्ति माता के जयकारे के साथ आठ बजे के करीब सड़क तक पहुंची। महिलाओं के सिंदूरदान के बाद आरती हुई तो सभी भावुक नजर आए। वहीं सुरक्षा कारणों से भारी फोर्स की भी तैनाती रही और गलियों मे चप्पे चप्पे पर फ़ोर्स की मौजूदगी ने आयोजन की महत्‍ता को स्‍पष्‍ट क‍िया। दरअसल वाराणसी दशाश्वमेध का मदनपुरा क्षेत्र अतिसंवेदनशील क्षेत्र है।