काशी की श्रेया-दीपा की जोड़ी ने यूपी को दिलाई जीत, राष्ट्रीय विद्यालयीय रग्बी में तेलंगाना को हराया

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी की श्रेया और दीपा यादव के दमदार खेल की बदौलत उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को 70वीं राष्ट्रीय विद्यालयीय रग्बी प्रतियोगिता के सब जूनियर बालिका वर्ग में तेलंगाना को 10-0 से शिकस्त दी। नई दिल्ली में खेली जा रही प्रतियोगिता में यूपी की खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल, तेज रफ्तार और आक्रामक खेल के दम पर मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा।

श्रेया और दीपा यादव ने यूपी के आक्रमण को धार दी, जबकि रोशनी, खुशी और पायल ने भी खेल के अहम मौकों पर टैकल और कन्वर्जन से जुड़े प्रयासों में योगदान दिया। यूपी की खिलाड़ियों ने मजबूत डिफेंस के जरिए तेलंगाना के हमलों को नाकाम किया और विपक्षी टीम को खाता खोलने का मौका नहीं दिया।