Varanasi: पहाड़ों पर हो रही वर्षा से काशी में बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, जिले में 44 स्थानों पर बनेगी बाढ़ चौकी

पहाड़ों पर हो रही वर्षा से काशी में बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर

जागरण संवाददाता, वाराणसी: पूरे देश में मानसून सक्रिय हो गया है। उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा का भी जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए नगर निगम ने निचले इलाकों में जल निकासी की कार्ययोजना बनाई है। साथ ही 44 स्थानों पर बाढ़ चौकी प्रस्तावित है। इसके लिए स्थलों को भी चिह्नित किए जा रहे हैं। ऐसे में जनपद में भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो निगम बाढ़ प्रभावित होने वाले मोहल्लों व गांवों में बाढ़ राहत शिविर स्थापित करेगा। साथ ही निचले इलाकों के पानी निकालने के लिए पंप की भी व्यवस्था की जाएगी। 17 पंप जोनल कार्यालयों को भेज भी दिए गए हैं। काशी में फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर पिछले छह दिनों से स्थिर रहे गंगा के जलस्तर में मंगलवार की रात से वृद्धि आरंभ हो गई है। पहाड़ों पर व पश्चिमी जनपदों में हो रही वर्षा का जल अन्य नदियों के माध्यम से गंगा में पहुंचकर जलस्तर में वृद्धि का कारण बन रहा है। बुधवार की रात 11 बजे तक 29 घंटे में गंगा के जलस्तर में 23 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी। पहाड़ों पर व पश्चिम में हो रही वर्षा के प्रभाव से सोमवार की रात से ही प्रयागराज में गंगा के जलस्तर में वृद्धि आरंभ हो गई थी।

