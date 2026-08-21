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गंगा में भीषण बाढ़ की वजह से मण‍िकर्ण‍िका घाट की गली में चल रही नाव, छत पर हो रहा अंत‍िम संस्‍कार

By Uttam Roy ChoudharyEdited By: Abhishek sharma
Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:35 PM (GMT+05:30)

गंगा में भीषण जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की गलियों में नाव चल रही है और अंतिम संस्कार छतों पर हो रहे हैं। निचले इलाकों में जलभराव और वरुणा में पलट प्रवाह के कारण लोगों को पलायन करना पड़ रहा है।

HighLights

  1. मणिकर्णिका घाट की गलियों में नावों का संचालन शुरू हो गया।

  2. गंगा में जलस्तर बढ़ने से अंतिम संस्कार अब छतों पर हो रहे।

  3. निचले इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को पलायन करना पड़ रहा।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा में लगातार जलबढ़ाव की वजह से अब गल‍ियों में नाव चलने और छतों पर शवदाह का क्रम शुरू हो चुका है। माना जा रहा है क‍ि अब पानी और बढ़ा तो अन्‍य प्रमुख गल‍ियों स‍ह‍ित न‍िचले इलाकों में जलभराव शुरू हो जाएगा। जबक‍ि गंगा में बाढ़ की वजह से वरुणा में पलट प्रवाह शुरू हो चुका है। न‍िचले मोहल्‍लों में पानी भरने से पलायन की स्थ‍ित‍ि आ गई है। 

लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण अब मणिकर्णिका घाट तक जाना मुश्‍क‍िल हो गया है क्‍योंकि‍ गली में अब नाव चलने की नौबत आ गई है। जबक‍ि छत पर ही अब अंतिम संस्कार हो रहा है। गली में भीड़ है तो च‍िताओं के जलने का कम स्‍थान उपलब्ध होने की वजह से कई शवों को जलाने के ल‍िए इंतजार करना पड़ रहा है। शुक्रवार को दोपहर में धूप ख‍िलने की वजह से अब घाट पर आने वाले पसीना पसीना भी हो रहे हैं। 

राजघाट स्‍थ‍ित केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सुबह आठ बजे तक 4.0mm तक ज‍िले में बार‍िश बीते चौबीस घंटों में दर्ज की गई है। जबक‍ि गंगा में बढ़ाव दो सेंटीमीटर प्रत‍िघंटे बना हुआ है। वहीं चेतावनी ब‍िंंदु 70.262 मीटर है तो खतरा ब‍िंंदु 71.262 मीटर है। जब‍क‍ि अब तक अध‍िकतम बाढ़ का स्‍तर 73.901 मीटर को छू चुका है। वहीं शुक्रवार की सुबह 68.74 मीटर पर गंगा का जलस्‍तर दर्ज क‍िया गया है। 

जल आयोग के अनुसार 2cm/hr की दर से गंगा का जलस्‍तर बढ़ रहा है और 39cm/24hr की दर से यह चुनौती की स्‍थ‍ित‍ि देने को आतुर है। शीतला मंद‍िर बाढ़ में डूबने के बाद चल प्रत‍िमा की पूजा की जा रही है। वहीं गंगा आरती भी छत पर हो रही है। जबक‍ि अस‍ि घाट का आरती स्‍थल डूबने के बाद अब सड़क पर पानी फैलने लगा है। माना जा रहा है क‍ि जल्‍द ही अन्‍य प्रमुख ग‍ल‍ियों में भी नौका संचालन शुरू हो जाएगा। जबक‍ि न‍िचले इलाकों में अंचल में खेतों में तेजी से पानी भरने लगा है। 

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