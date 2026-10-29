जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में अर्नब चक्रवात की वजह से आख‍िरकार दो द‍िनों से दस्‍तक दे रहे बादल गुरुवार को सक्र‍िय हुए और बादलों ने सुबह से ही कई क्षेत्रों में झमाझम बरसात शुरू कर दी। वातावरण में आर्द्रता में इजाफा के साथ ठंडक में भी कमी दर्ज की गई।

सुबह से ही वातावरण का रुख बादलों की ओर बना रहा और द‍िन चढ़ने के साथ ही बादलों ने पानी ग‍ि‍राना शुरू कर द‍िया। बादलों की सक्र‍ियता के बीच वातावरण में हवाओं का जोर रहा और तेज हवाओं के साथ बादलों की सक्र‍ियता ने पूर्वांचल में सोनभद्र, बल‍िया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मीरजापुर, भदोही और चंदौली सह‍ि‍त वाराणसी में बादलों की सक्र‍ियता के बीच झमाझम बरसात भी हुई।

बरसात की वजह से खेतों में जहां धान की फसल तेज हवाओं से कई जगहों पर लोट गई तो तैयार हो रही सर्दी की सब्‍जी की खेती पर भी व्‍यापक असर पड़ा है। माना जा रहा है क‍ि चक्रवात का प्रभाव अगले कुछ घंटों तक और बना रहा तो खेती को अध‍िक नुकसान हो सकता है। हालांक‍ि मौसम व‍िभाग ने गुरुवार को ही वातावरण का रुख बदले रहने का अनुमान जताया है। जबक‍ि इसके बाद भी बादलों की एक दो द‍िन सक्र‍ि‍यता बनी रह सकती है।