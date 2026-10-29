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वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में अर्नब चक्रवात की वजह से सुबह से झमाझम बरसात, तेज हवाओं से फसल को नुकसान

By abhishek sharma Edited By: Abhishek sharma
Published: Thu, 29 Oct 2026 11:05 AM (IST)

अर्नब चक्रवात के कारण वाराणसी और पूर्वांचल में गुरुवार सुबह से झमाझम बारिश हुई, जिससे वातावरण में ठंडक बढ़ी। तेज ...और पढ़ें

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HighLights

  1. अर्नब चक्रवात से वाराणसी और पूर्वांचल में हुई झमाझम बारिश।

  2. तेज हवाओं के कारण धान की फसलें खेतों में गिरीं।

  3. सर्दी की सब्जियों की खेती पर भी पड़ा व्यापक असर।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में अर्नब चक्रवात की वजह से आख‍िरकार दो द‍िनों से दस्‍तक दे रहे बादल गुरुवार को सक्र‍िय हुए और बादलों ने सुबह से ही कई क्षेत्रों में झमाझम बरसात शुरू कर दी। वातावरण में आर्द्रता में इजाफा के साथ ठंडक में भी कमी दर्ज की गई। 

सुबह से ही वातावरण का रुख बादलों की ओर बना रहा और द‍िन चढ़ने के साथ ही बादलों ने पानी ग‍ि‍राना शुरू कर द‍िया। बादलों की सक्र‍ियता के बीच वातावरण में हवाओं का जोर रहा और तेज हवाओं के साथ बादलों की सक्र‍ियता ने पूर्वांचल में सोनभद्र, बल‍िया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मीरजापुर, भदोही और चंदौली सह‍ि‍त वाराणसी में बादलों की सक्र‍ियता के बीच झमाझम बरसात भी हुई। 

mausam

बरसात की वजह से खेतों में जहां धान की फसल तेज हवाओं से कई जगहों पर लोट गई तो तैयार हो रही सर्दी की सब्‍जी की खेती पर भी व्‍यापक असर पड़ा है। माना जा रहा है क‍ि चक्रवात का प्रभाव अगले कुछ घंटों तक और बना रहा तो खेती को अध‍िक नुकसान हो सकता है। हालांक‍ि मौसम व‍िभाग ने गुरुवार को ही वातावरण का रुख बदले रहने का अनुमान जताया है। जबक‍ि इसके बाद भी बादलों की एक दो द‍िन सक्र‍ि‍यता बनी रह सकती है। 

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 32.8°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.1 ड‍िग्री अध‍िक रहा। न्‍यूनतम तापमान 21.8°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 4.0 ड‍िग्री अध‍िक रहा। आर्द्रता इस दौरान न्‍यूनतम 67% रहा और अध‍िकत 88% दर्ज क‍िया गया। जबक‍ि आसमान में बादलों की सक्र‍ियता का दौर लगातार बना रहा। 