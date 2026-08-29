हवाई जहाज में 20 सितंबर को मंगल पाठ, छह महाद्वीपों के 56 देशों के ड्राई फ्रूट का रानी सती दादी को भोग, 70 शहरों के व्यंजनों का प्रसाद

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रानी सती दादी मां का मंगल पाठ व दादी महोत्सव इस बार काशी के दादी भक्तों के सौजन्य से ऐतिहासिक होेने जा रहा है, पहली बार दादी का मंगलपाठ हवाई जहाज के माध्यम से अंतरिक्ष मेें गूंजेगा तो छह महाद्वीपों के 56 देशों से आए ड्राई फ्रूट से दादी मां को 56 भोग लगाया जाएगा।

देश के 70 शहरों से आए व्यंजनों का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ये आयाेजन जय दादी नाम बैंक काशी ट्रस्ट परिवार की ओर से किए जाएंगे। दादी मंगल मनोरथ कार्यक्रम की समीक्षा के लिए शनिवार को भेलूपुर में संस्था के अध्यक्ष प्रदीप तुलस्यान के निवास पर बैठक हुई जिसमें आयोजनों को अंतिम रूप दिया गया।

बैठक का संचालन कर रहे संस्थाध्यक्ष प्रदीप तुलस्यान ने बताया कि पहली बार दादी का मंगल पाठ हवाई जहाज में 20 सितंबर को होगा। 230 दादी भक्त काशी से 20 सितंबर की सुबह हवाई जहाज से दिल्ली जाएंगे। हवाई मार्ग में सभी मंगल पाठ करते हुए दिल्ली पहुंचकर वहां से बसों के द्वारा झुंझुनू स्थित रानी सती दादी धाम पहुंचेंगे। धाम में दादी महोत्सव मनाया जाएगा।

विभिन्न उत्सवों के दौरान दादीजी को 56 देशों से आ रहे 56 ड्राई फ्रूट्स से भोग लगाया जाएगा। साथ ही देश के 70 अलग-अलग शहरों से आने वाले व्यंजनों का प्रसाद दादी को चढ़ाया जाएगा। संस्था के संरक्षक आरके चौधरी ने बताया कि यह अपने आप में ऐतिहासिक उत्सव होगा। 21 सितंबर को सभी भक्तों को खाटू जी, सालासर धाम का दर्शन प्राप्त होगा एवं 22 सितंबर को झुंझुनू में रानी सती दादी मंदिर के प्रांगण में दादी जी का मंगल पाठ एवं दादीजी के वैवाहिक कार्यक्रम के तहत पहली बार मायरा का उत्सव मनाया जाएगा।