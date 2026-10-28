जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में सीवर जाम, जलभराव और पेयजल की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वाराणसी में सीवरेज और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी सात परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं पर कुल 2678.92 करोड़ रुपये खर्च होने हैं।

परियोजनाओं के पूरा होने पर करीब 18.94 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क का विस्तार, घरों को सीवर कनेक्शन और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बीते महीने दैनिक जागरण ने ‘सीवर जाम, व्यवस्था चोक’ अभियान के तहत शहर में सीवर की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। बहुआयामी समाचारों के जरिये सीवर ओवरफ्लो, जाम नालियों और बदहाल व्यवस्था से लोगों को होने वाली परेशानी सामने लाई गई थी। पेयजल संकट को लेकर भी लगातार समाचार प्रकाशित किए गए। अब इन समस्याओं से जुड़ी परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति सुधरेगी।



सीवरेज पर 1983.96 करोड़ रुपये होंगे खर्च

सीवरेज व्यवस्था सुधारने के लिए तीन योजनाओं को मंजूरी मिली है। लहरतारा सीवरेज योजना पर 630.64 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत 262.02 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बिछाने और 36,900 घरों को सीवर कनेक्शन देने का लक्ष्य है। योजना से 2.24 लाख आबादी लाभान्वित होगी। इसके साथ 25 एमएलडी क्षमता का सीवेज पंपिंग स्टेशन प्रस्तावित है। इससे संबंधित लोहता में 60 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन है।

डिस्ट्रिक्ट-2बी और 2सी सीवरेज योजना पर 604.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 381.16 किलोमीटर सीवर नेटवर्क और 37,405 घरों को कनेक्शन देने की योजना है। इससे 4.05 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। योजना के साथ गोइठहां में 120 एमएलडी क्षमता का एसटीपी संबद्ध है।

चितईपुर सीवरेज योजना पर 748.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत 453.71 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बिछाने और 36,817 घरों को सीवर कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसके लिए दो सीवेज पंपिंग स्टेशन और एक मुख्य पंपिंग स्टेशन प्रस्तावित हैं। भगवानपुर में 55 एमएलडी और रमना में 50 एमएलडी क्षमता के एसटीपी इससे संबद्ध होंगे। योजना की डिजाइन वर्ष की अनुमानित आबादी 5.79 लाख है।



पेयजल व्यवस्था पर 694.96 करोड़ रुपये व्यय होंगे