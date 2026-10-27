म्यांमार से भारत में तस्करी के काशी से भी जुड़े तार, शुभ ट्रेंडिंग कंपनी के खिलाफ डीआरआई ने भी की थी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गुवाहाटी जोनल टीम की ओर से म्यांमार से भारत में तस्करी कर लाई जा रही विदेशी सुपारी के 1500 करोड़ रुपये के सिंडिकेट में वाराणसी के दो फर्मों शुभ ट्रेडिंग कंपनी और चिमेरा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया है।

इसमें से एक शुभ ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर संजय गुप्ता को कुछ दिनों पहले डीआरआइ ने 25 सौ करोड़ की सीमा शुल्क चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल संजय गुप्ता पश्चिम बंगाल की जेल में बंद है। इन फर्मों के आफिस में कुछ महीने पहले ईडी ने छापेमारी की थी लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा था। ईडी अपने साथ कुछ कागजात ले गई थी।

डीआरआइ ने सिगरा थाना क्षेत्र के महमूरगंज निवासी शुभ ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर संजय गुप्ता पर संगठित गिरोह बनाकर लगभग 2500 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क चोरी का आरोप लगाया था। इंदौर की डीआरआइ (राजस्व खुफिया एजेंसी) टीम ने गिरफ्तार किया था।