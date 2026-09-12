वाराणसी में मकान में घुस गया था अजगर, पकड़ कर ग्रामीण ने तालाब में छोड़ा

जागरण संवाददाता, (बड़ागांव) वाराणसी। थाना क्षेत्र बड़ागांव के रमईपट्टी में बीती मध्यरात्री नेशनल हाईवे किनारे आरटीओ कार्यालय के पास एक मकान में विशालकाय अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया जिसकी सूचना बड़ागांव पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़ कर पास के ताल में छोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार उपरोक्त गांव निवासी अशोक पटेल के घर में एक विशालकाय अजगर दिखाई पड़ा जिसे स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस के पहुंचने से पहले ही पकड़ कर पास सीवान में ताल के पास छोड़ दिया गया। इसके बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली। जबक‍ि बरसात में अजगर न‍िकलने की इस घटना ने लोगों को च‍िंंता में डाल द‍िया है।