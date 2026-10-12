अशोक सिंह, जागरण, वाराणसी। शिक्षित और जागरूक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी मात्र 31 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं की लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व से यह दूरी गंभीर सवाल खड़ी करती है कि आखिर पढ़ी-लिखी महिलाएं इस चुनावी प्रक्रिया से पीछे क्यों छूट रहा है। यह स्थिति तब है जब महिलाओं की साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है।

एमएलसी स्नातक चुनाव में केवल स्नातक उत्तीर्ण मतदाता ही पंजीकृत होते हैं। वाराणसी खंड के अंतर्गत आने वाले आठ जिलों में वाराणसी व मीरजापुर मंडल के जिलों के साथ बलिया शामिल है। इन जिलों की महिलाओं की साक्षरता दर के सापेक्ष देखा जाए तो एमएलसी चुनाव में भागीदारी काफी कम है।

इससे भी बड़ी बात यह है कि आठ जिलों में जंगलों और पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्र में बसे सोनभद्र में सर्वाधिक 37.2 प्रतिशत महिलाएं मतदाता हैं। कालीन के कारोबार से समृद्ध भदोही में सबसे कम 27.2 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी है। वाराणसी में जहां पांच विश्वविद्यालय, दर्जन भर से अधिक मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कालेज हैं, वहां के स्नातक मतदाताओं की भागीदारी भी मात्र 37.1 प्रतिशत है।