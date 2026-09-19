जागरण संवाददाता, वाराणसी। लालपुर पांडेयपुर क्षेत्र के एक अस्पताल पर प्रसव के दौरान लापरवाही कर पेट में कपड़ा छोड़ने का आरोप लगा है। लालपुर चौकी पर तैनात दीवान ओमप्रकाश सिंह ने इस संबंध में लालपुर पांडेयपुर थाने में तहरीर दी है। दीवान का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल में जांच के बाद दोबारा आपरेशन कर पेट से उस कपड़े को निकाला गया।

ओमप्रकाश के अनुसार, उनकी गर्भवती पत्नी का करीब आठ माह तक संबंधित अस्पताल में इलाज चला। 18 अगस्त को आपरेशन से प्रसव हुआ और 20 अगस्त को डिस्चार्ज किया गया। घर पहुंचने पर तबीयत बिगड़ी और उल्टी समेत अन्य परेशानी हुई। पहले महाबीर मंदिर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया, सुधार न होने पर बीएचयू अस्पताल ले गए।