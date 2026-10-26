बुखार को न करें नजरअंदाज, मलेरिया-टाइफाइड-स्वाइन फ्लू व डेंगू का हो सकता संकेत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम, बुखार और सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एसएसपीजी चिकित्सालय के चिकित्सक डा. शशि भूषण उपाध्याय ने चेतावनी दी है कि इस समय बुखार को बिल्कुल नजरअंदाज न करें।

यह बुखार मलेरिया, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू या डेंगू का संकेत हो सकता है। कई मामलों में एक ही मरीज में डेंगू और फ्लू या मलेरिया और डेंगू दोनों पाए जा रहे हैं। जिले के दो बढ़े चिकित्सालय में मंडलीय और दीनदयाल में सर्दी, जुकाम व बुखार के 615 मरीजों को इलाज किया गया। इसमें 50 गंभीर मरीजों को भर्ती किया गया। वर्तमान में वायरल फीवर के मामले काफी बढ़ गए हैं। मरीजों में नाक से पानी आना, बुखार, शरीर में दर्द और सिरदर्द जैसे लक्षण आम देखे जा रहे हैं।

बदलता मौसम वायरल संक्रमण के लिए अनुकूल बना हुआ है। इसके अलावा मच्छरजनित बीमारियां डेंगू और मलेरिया भी तेजी से बढ़ रही हैं। सुबह-शाम ठंड पड़ने से सांस के मरीजों, खासकर अस्थमा के रोगियों को विशेष परेशानी हो रही है।

सलाह दिया कि सांस संबंधी मरीज अपनी दवाइयां नियमित रूप से लें और थोड़ी भी तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। उन्होंने सावधानियों पर जोर देते हुए कहा कि बरसात के पानी से भरे कंटेनरों को खाली रखें, घर के आसपास सफाई बनाए रखें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। रोजाना कम से कम तीन लीटर पानी पिएं और हरी सब्जियां खाएं।