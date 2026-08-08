जागरण संवाददाता, वाराणसी। जनपद में संभावित बाढ़ की स्थिति के दृष्टिगत जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को गंगा एवं वरुणा नदी के तटवर्ती तथा संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने नमो घाट से एनडीआरएफ की नाव के माध्यम से गंगा नदी के जलस्तर एवं तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

इसके बाद उन्होंने गंगा एवं वरुणा नदी के संगम स्थल केशव घाट से आगे बढ़ते हुए सलारपुर, सरैया, कोनिया, पुल कोहना, ढेलवरिया, सराय मोहना सहित विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नदी के जलस्तर, जल प्रवाह की स्थिति, तटवर्ती क्षेत्रों में जलभराव की संभावनाओं और आबादी वाले क्षेत्रों का विशेष रूप से जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से क्षेत्रवार स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए संभावित बाढ़ की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गंगा एवं वरुणा नदी के जलस्तर पर निरंतर निगरानी रखी जाए।

जलस्तर में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन की नियमित समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि नदी के जलस्तर, प्रवाह एवं तटवर्ती क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जाएं।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व से चिन्हित बाढ़ राहत शिविरों, पहुंच मार्गों, आवश्यक संसाधनों तथा राहत एवं बचाव कार्यों से संबंधित व्यवस्थाओं को सक्रिय रखा जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित परिवारों को बिना विलम्ब के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।

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जिलाधिकारी ने विशेष रूप से गंगा एवं वरुणा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवारों से अपील की कि वे नदी के जलस्तर में होने वाले बदलाव के प्रति सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों एवं दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि वरुणा नदी के तट पर निवास कर रहे परिवारों के बीच जनजागरूकता एवं सतर्कता अभियान चलाया जाए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में जीरो-रिस्पांस टाइम के उद्देश्य से सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन में पूर्व तैयारी, सतत निगरानी, समयबद्ध सूचना एवं त्वरित कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है।