जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50वें अमृत भारत पुश-पुल लोकोमोटिव का निर्माण किया है। आधुनिक तकनीक से लैस इन रेल इंजनों का निर्माण मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अमृत भारत ट्रेनों के लिए बनाए गए पुश-पुल लोकोमोटिव में ट्रेन के दोनों छोर पर इंजन लगाए जाते हैं। इससे परिचालन में सुगमता आती है। इनमें आधुनिक लोको कैब, सेमी-ऑटोमेटिक कपलर, क्रैशवर्दी डिजाइन और बेहतर ब्रेकिंग प्रणाली जैसी विशेषताएं हैं।