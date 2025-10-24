नगर निगम को चार जोन में बांटा जाना काशी की जनता के साथ घोर अन्याय : राघवेन्द्र चौबै

जागरण संवाददाता, वाराणसी। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबै ने प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम को चार जोन में बांटने के निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नगर निगम में आठ जोन हैं, जिनमें वरुणा, भेलुपुर, आदमपुर, दशाश्वमेध, कोतवाली, रामनगर, सारनाथ और ऋषि मंडवी शामिल हैं।

इसके बावजूद, नगर निगम आम जनता को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहा है, जिसके कारण नागरिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बताया क‍ि महानगर कांग्रेस कमेटी ने कई बार धरना-प्रदर्शन किए और नगर निगम के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए पत्रक भी दिए, लेकिन इसके बावजूद समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।

कई क्षेत्रों में नागरिकों को पैदल चलने में कठिनाई हो रही है। कहीं सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, तो कहीं कूड़े का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम का विस्तार किया गया है और अब सौ वार्ड बना दिए गए हैं, लेकिन नए वार्डों की स्थिति सबसे खराब है। इन वार्डों में नगर निगम का कोई सक्षम अधिकारी अब तक नहीं पहुंचा है, जिससे समस्याओं का अंबार बढ़ता जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम को चार जोन में बांटने की योजना को चौबै ने काशी की जनता के साथ अन्याय बताया है। उनका कहना है कि इससे काशीवासियों को और भी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता इस निर्णय के खिलाफ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द ही व्यापक जनआंदोलन की योजना बनाई जाएगी।