जागरण संवाददाता, वाराणसी। सीमित बजट में फिल्म बनाना चुनौती जरूर है, लेकिन इससे सीखने का मौका भी मिलता है। स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर 'हरतोला' में सरनाज खलापुरी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रोचन माथुर ने जागरण फिल्म फेस्टिवल के दौरान बातचीत में शूटिंग के अनुभव साझा किए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हरतोला में ठंड और बर्फ के बीच फिल्म की शूटिंग हुई।

रोचन ने बताया कि बजट टाइट होने के कारण शूटिंग के दौरान उन्हें कैमरे के सामने अभिनय के साथ कई दूसरी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ीं। कैमरा आन होने पर वह अभिनेता होते थे और शूटिंग रुकते ही लाइट और कैमरे की सेटिंग से जुड़े काम में हाथ बंटाते थे। पहाड़ों में गाड़ी चलाने का अनुभव होने के कारण कई बार एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कलाकारों को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली।