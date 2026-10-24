एयरशो की वजह से अस्पतालों के आपरेशन थिएटर, आकस्मिक सेवाएं और एंबुलेंस पूरी तरह क्रियाशील रखने का निर्देश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय वायुसेना के एरियल डिस्प्ले-2026 एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य वीवीआईपी 25 अक्टूबर को आ रहे है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

25 अक्टूबर को सुबह सात बजे से जिले के समस्त जिला स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (शहरी एवं ग्रामीण) और सभी निजी अस्पताल अनिवार्य रूप से खुले रहेंगे।

अस्पतालों के आपरेशन थिएटर, आकस्मिक सेवाएं और एंबुलेंस पूरी तरह क्रियाशील रखी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर पर्याप्त बेड भी आरक्षित रखे जाएंगे।