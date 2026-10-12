काशी में दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, मंगला आरती के साथ खुले कपाट

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श‍िव की नगरी में शक्‍ति‍ की उपासना के पर्व शारदीय नवरात्र के अवसर पर आस्‍थावानों का जनज्‍वार देवी मंद‍िरों में खूब उमड़ा। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन काशी के दुर्गा घाट स्थित मां ब्रह्मचारिणी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह मंगला आरती के बाद माता के कपाट खोल दिए गए और दर्शन-पूजन का क्रम शुरू हो गया।

मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग और संयम का आशीर्वाद मिलता है, काशी में नौ दुर्गा यात्रा के क्रम में दूसरे दिन इसी मंदिर में दर्शन का विशेष महत्व है। इसी क्रम में स‍िद्ध मंद‍िरों में आस्‍थावानों की भीड़ सुबह की आरती के साथ ही शुरू हो गई।