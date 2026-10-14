जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस रेल मंडल की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) पोस्ट थावे की टीम ने आपरेशन अमानत के तहत ट्रेन में छूटा 30 हजार रुपये कीमत का वनप्लस मोबाइल उसके असली मालिक को सुरक्षित लौटा दिया। मोबाइल वापस मिलने पर यात्री ने आरपीएफ की सराहना करते हुए आभार जताया। सीनियर कामनदेंट पंकज चुघ ने फोर्स के कार्य की सराहना की है।

आरपीएफ के अनुसार, बुधवार को डीएससीआर (रेलवे के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम) वाराणसी से सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 15113 के बी-2 कोच की बर्थ संख्या 68 पर एक यात्री का मोबाइल छूट गया है। ट्रेन के थावे जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंचने पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार ने संबंधित कोच की जांच की। इस दौरान बर्थ पर सफेद रंग का वनप्लस मोबाइल मिला। जवान ने मोबाइल को सुरक्षित आरपीएफ पोस्ट पर जमा करा दिया।