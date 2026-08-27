काशी में गंगा में घटाव के बाद भी प्रवाह तेज, प्रशासन अलर्ट पर तो नौकाओं का संचालन बंद

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में गंगा का बहाव तेज होने के कारण प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से नाव संचालन अभी भी बंद है। घाटों की ऊपरी सतह तक पानी पहुंच चुका है और बनारस के घाटों पर सिल्ट जमा हो गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है।

केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 27 अगस्त को गंगा का जलस्तर 67.90 मीटर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल जलस्तर कुछ घट तो रहा है, लेकिन बढ़ते बहाव को देखते हुए बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घाटों और नदी किनारे जाने से बचें। हालांक‍ि नौका का संचालन बंद है।

गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण स्थानीय निवासियों में चिंता का माहौल है। प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने घरों में रहें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक यात्रा से बचें। प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को सक्रिय कर दिया है ताकि जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। इसके अलावा, घाटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और स्थिति की निगरानी कर रही हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, प्रशासन ने सभी आवश्यक उपाय किए हैं ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें।

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए तैयार रहें।