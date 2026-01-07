वाराणसी दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू, सुरक्षा कारणों से मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती
दालमंडी, वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण अभियान फिर से शुरू हो गया है। बुधवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तीन भवनों को ध्वस्त किया गया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। नए साल में बुधवार को दालमंडी में दोपहर बाद हथौड़ी दोबारा चलना शुरू हो गया। इस दौरान सुरक्षा कारणों से पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके पूर्व दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर आज प्रशासन ने भवनों और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए खाली करने का निर्देश दिया जा चुका है। बीते वर्ष से शुरू कार्यवाही का दौर कुछ दिनों तक थमने के बाद अब दोबारा ध्वस्तीकरण का क्रम शुरू हो चुका है।
प्रशासन की टीम, जिसमें पुलिस बल भी शामिल था, दालमंडी पहुंची और कुल तीन भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इनमें से पहला भवन संख्या CK 39/5 है, जो सहनवाज खान का है। यह तीन मंजिला भवन है और इसमें दो दुकानें स्थित हैं। दूसरा भवन CK 43/113 है, जो मो. फारूक का है और यह भी तीन मंजिला है, जिसमें चार दुकानें हैं। तीसरा भवन CK 50/207 है, जिसे भवन स्वामी स्वयं ध्वस्त करवा रहा है। भवन स्वामी का नाम साहिद है और यह सकतार मार्केट के नाम से जाना जाता है।
दालमंडी में चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने आज से फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। आज कुल तीन भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाना है। इनमें से एक भवन स्वामी स्वयं अपने मकान का ध्वस्तीकरण करवा रहा है, जबकि अन्य दो भवनों का ध्वस्तीकरण पुलिस प्रशासन और पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा। पहले भवन CK 43/113 का ध्वस्तीकरण कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दालमंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात की सुगमता और सुरक्षा को बढ़ाना है। प्रशासन ने सभी दुकानदारों और भवन स्वामियों को चेतावनी दी है कि वे अपने भवनों और दुकानों को समय पर खाली करें, ताकि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
इस संबंध में स्थानीय निवासियों और दुकानदारों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ लोग प्रशासन के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मानते हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रक्रियाएं कानूनी रूप से और उचित तरीके से की जाएंगी।
दालमंडी चौड़ीकरण की यह प्रक्रिया लंबे समय से लंबित थी और अब इसे लागू करने के लिए प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। इस कार्रवाई से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी और यातायात की समस्या का समाधान होगा। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है ताकि यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। वहीं सुरक्षा कारणों से पुलिस बल की अनवरत तैनाती का क्रम क्षेत्र में जारी है।
