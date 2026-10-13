वाराणसी में रोपवे स्टेशन गायक किशोर कुमार के नाम करने की उठी मांग

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पार्श्व गायक किशोर कुमार की 39वीं पुण्यतिथि पर पितरकुंडा कुंड पर मंगलवार को डर्बीशायर क्लब की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया। अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने सुबह 11 बजे कुंड की मछलियों को चारा खिलाकर और चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

शकील अहमद ने कहा कि 13 अक्टूबर 1987 को हृदयगति रुकने से किशोर कुमार का निधन हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में 1200 फिल्मों में 2678 गीत गाए, कई भाषाओं में भी गायन किया। 'खइके पान बनारस वाला', 'जिंदगी एक सफर है सुहाना' जैसे गीत आज भी लोकप्रिय हैं।