नेपाल में जल प्रलय : कुशीनगर में एडीआरएफ की क्षेत्रीय बचाव दल अलर्ट, गंडक नदी की निगरानी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नेपाल में अचानक त‍िब्‍बत की ओर से आए जल प्रलय के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में संभावित संकटों को रोकने के लिए एनडीआरएफ की 11वीं बटालियन की 35 सदस्यीय टीम को कुशीनगर जनपद के खड्डा में अलर्ट किया गया है।

यह टीम गोरखपुर में रीजन रेस्क्यू सेंटर से भेजी गई है, जो वाराणसी मुख्यालय का हिस्सा है। कमांडेंट अनूप सिंह ब‍िष्ट के अनुसार व्‍यवस्‍थाएं पूरी हैं, जैसी स्‍थ‍ित‍ि होगी टीम उसी अनुरूप सक्र‍ियता के साथ काम करेगी। आशंका है कि नेपाल के जल प्रलय का प्रभाव बिहार के गंडक नदी में जल वृद्धि के रूप में सामने आ सकता है, जिससे जनहानि की आशंका बढ़ गई है।

नेपाल की त्रिशूली और भोटेकोशी नदियों में आई बाढ़ का पानी आगे चलकर नारायणी नदी में पहुंचा है, जिसे भारत में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे अधिक असर बिहार के गंडक नदी से लगे जिलों जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में पड़ने की आशंका है।

एनडीआरएफ के सूत्रों के अनुसार, रीजन रेस्क्यू सेंटर की 35 सदस्यीय टीम को विभिन्न जीवन रक्षक उपकरणों से लैस किया गया है। इनमें लाइफ जैकेट, लाइफ बाय, इन्फ्लेटेबल रेस्क्यू बोट, रेस्क्यू बोट, ओबीएम, पर्सनल डाइविंग किट, आक्सीजन/ब्रीदिंग सिलिंडर, अंडरवाटर कम्युनिकेशन सेट, अंडरवाटर टार्च, नायलान रेस्क्यू रोप, प्न्यूमेटिक रोप लांचन, रिमोट कंट्रोल्ड लाइफ ब्वाय, फ्लोटिंग पंप, रेस्क्यू बैक बोर्ड, बास्केट स्ट्रेचर और फिशिंग नेट शामिल हैं।

इन संसाधनों के माध्यम से टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। गंडक नदी के जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे बिहार के जिलों में संभावित प्रभाव का आकलन किया जा सके।