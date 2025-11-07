Language
    दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी, वाराणसी आने वाले कई विमान विलंबित

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:17 PM (IST)

    दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी आने से वाराणसी आने वाली कई उड़ानें विलंबित हो गईं। इस तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हुई। खराबी का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन तकनीकी टीम इसे ठीक करने का प्रयास कर रही है।

    दिल्ली एयरपोर्ट के एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल का ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम (AMSS) में गड़बड़ी आई है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी (बाबतपुर)। द‍िल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में शुक्रवार को तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी ATC को फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था। इस कारण दिल्ली से वाराणसी आने वाली कई उड़ानें प्रभावित हुईं। आम यात्रियों के साथ रेल मंत्री भी विलंब से वाराणसी पहुंचे।

    जानकारी के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट के एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल का ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम (AMSS) में गड़बड़ी आई है। यह प्लेन के शेड्यूल यानी टेकऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। ATC अधिकारी पहले से मौजूद डेटा के मुताबिक मैन्युअली फ्लाइट शेड्यूल तैयार करने के बाद विमान को लैंडिंग और टेक ऑफ़ की अनुमति दे रहे थे जिस कारण कई विमान विलंबित हुए।

    रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को भी इंडिगो दिल्ली के विमान से वाराणसी शाम पाँच बजे पहुंचना था लेकिन विमान लगभग चार घंटे की देरी से रात्रि नौ बजे एयरपोर्ट पहुंचा जिस कारण रेलमंत्री का कई कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।

    ये विमान रहे विलंबित-
    1-एयर इंडिया का विमान ए आई 2495 डेढ़ घंटे विलंबित
    2-एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान आई एक्स 1223 एक घंटा विलंबित
    3-स्पाइस जेट का विमान एसजी 718 चार घंटे विलंबित
    4-एयर इंडिया का विमान एआई 741 एक घंटे विलंबित
    5-एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान आईएक्स 1251 साढ़े तीन घंटे विलंबित
    6-एयर इंडिया का विमान एआई 2623 एक घंटे विलंबित
    7-स्पाईस जेट का विमान एसजी 945 सात घंटे विलंबित
    8-इंडिगो का विमान 6 ई 2235 तीन घंटे विलंबित

    नोट- विलंब से आने के कारण उपरोक्त विमान को दिल्ली जाने में भी देरी हुई ।