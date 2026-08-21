काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन माह में भक्तों की संख्या में कमी, आस्थावानों की भीड़ में कमी की बड़ी वजह आई सामने
काशी विश्वनाथ मंदिर में इस सावन माह में भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। लंबी कतारें, गर्मी, सुविधाओं का अभाव और बार-बार यात्रा की कठिनाई को इसका मुख्य कारण बताया गया है।
HighLights
सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ कम हुई।
दर्शन में चुनौतियाँ, सुविधाओं की कमी बनी गिरावट का कारण।
पिछले वर्षों की तुलना में इस बार आधी भीड़ देखी गई।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ में इस सावन काफी कमी आ गई है। माना जा रहा है कि भक्तों की संख्या में पूर्व की अपेक्षा करीब आधी ही भीड़ रह गई है। बीते सोमवार को नागपंचमी और सावन के सोमवार का विशेष दिन होने के बाद भी भक्तों की संख्या कोई नया रिकार्ड नहीं बना सकी।
मंदिर प्रशासन की ओर से बताया गया है कि सावन माह के दौरान 19 दिनों में 53,69,634 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति कितनी गहरी है। लेकिन पूर्व की अपेक्षा इसमें पर्याप्त कमी का आना इस बात का प्रतीक है कि भक्तों की आस्था में कमी तो नहीं लेकिन दर्शन में आई चुनौतियों ने उनको दूर किया है।
सावन माह के प्रत्येक सोमवार को औसतन 5.5 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यह संख्या दर्शाती है कि भक्तों की संख्या में सोमवार को वृद्धि हो रही है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं, ताकि वे आसानी से दर्शन कर सकें। सावन माह के शेष बचे 9 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 80 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।
काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि हिन्दू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, हर साल सावन माह में विशेष रूप से भक्तों से भरा रहता है। इस दौरान भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं।
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ-साथ मंदिर प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए कई उपाय किए हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए प्रोटोकाल और टिकट दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता। इसके अलावा, मंदिर परिसर में स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि लंबी लाइन और गर्मी में चुनौती मिलने की वजह से भी भक्तों को दुश्वारी झेलनी पड़ती थी।
सुविधाओं में कमी नहीं है
काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा और यहां की धार्मिक गतिविधियों के कारण हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। सावन माह में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भक्तजन इस माह में जलाभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए दूर-दूर से आते हैं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे कि जल, प्रसाद, और अन्य आवश्यक सामग्री।
इसके अलावा, मंदिर परिसर में चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत सहायता मिल सके। इस वर्ष सावन माह में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर की लोकप्रियता को दर्शाता है। भक्तों की इस भीड़ ने न केवल मंदिर के वातावरण को भक्तिमय बना दिया है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि लोग अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखने के लिए कितने तत्पर हैं।
मंदिर में क्यों भीड़ कम हुई?
धाम बनने के बाद बाबा दरबार में दूर दराज से भक्तों की भीड़ टूट पड़ी थी, जबकि तमिल संगमम जैसे आयोजनों ने भी साउथ के लोगों की भीड़ को बढ़ाया था। लेकिन हर व्यक्ति के लिए काशी बार बार आना संभव नहीं है। जबकि करोड़ों लोगों ने बीते वर्ष कुंभ के दौरान भी बाबा दरबार की ओर रुख किया था। अब दोबारा वह लोग भीड़ को देखकर संभवत: आने से बच रहे हैं। या दर्शन कर चुके लोगों के बीच अब क्रेज खत्म हो गया है।
आस्था का सावन, भीड़ कम
कारिडोर बनने के बाद भीड़ बढ़ी तो सावन में दस लाख लोगों के दर्शन का आंकड़ा भी सामान्य लगने लगा था। लेकिन अब यह आधा इस बार नजर आ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में इस प्रकार की भीड़ और श्रद्धा का होना, भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को दर्शाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय समाज की एकता और विविधता का प्रतीक भी है। लेकिन सावन माह में भक्तों की कमी ने धाम में भीड़ में कमी को लेकर चिंंता और सोचने का समय है।
सुविधाओं का अकाल, कम हुआ भौकाल
सोशल मीडिया में काशी में सुविधाओं को लेकर जो दावे किए गए वह धरातल पर नजर नहीं आए। बुजुर्गों को पैदल लंबा सफर कर दर्शन के लिए जाना पड़ता था। लंबी कतार और कारोबारियों का व्यवहार ही नहीं बल्कि ठहरने को लेकर कीमतों में इजाफा और सुरक्षा के नाम पर कड़ाई भी लोगों को काफी अखरती रही है। बाबा के दर्शन के लिए चुनौतियां झेलने के बाद लोग परिवार के साथ दोबारा आने के पहले एक बार सोचने लगे हैं।